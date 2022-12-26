Спецоперация 26 декабря 2022, 11:04 ВСУ привезли оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ снабжают войска в Артемовске на машинах гуманитарной миссии

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ВСУ привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск на гражданских автомобилях с логотипом международной гуманитарной миссии. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

По словам Марочко, в Артемовске заметили три таких автомобиля: грузовик и два джипа. На всех них иностранные номерные знаки.

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«В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — пояснил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.

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Ранее военнослужащие ВСУ рассказали украинским СМИ о тяжелых боях под Артемовском. В середине декабря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ситуацию в этой части фронта «мясорубкой» и указал на то, что противник ожесточенно упирается, невзирая на потери.