26 декабря 2022, 11:04
ВСУ привезли оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ снабжают войска в Артемовске на машинах гуманитарной миссии
ВСУ привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск на гражданских автомобилях с логотипом международной гуманитарной миссии. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
По словам Марочко, в Артемовске заметили три таких автомобиля: грузовик и два джипа. На всех них иностранные номерные знаки.
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«В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — пояснил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.
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Ранее военнослужащие ВСУ рассказали украинским СМИ о тяжелых боях под Артемовском. В середине декабря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ситуацию в этой части фронта «мясорубкой» и указал на то, что противник ожесточенно упирается, невзирая на потери.
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