Украинские военнослужащие присвоили присланную из Европы гуманитарную помощь. Она предназначалась для мирных жителей Красного Лимана.

Бойцы Народной милиции ДНР нашли гуманитарную помощь рядом с позициями, оставленными военнослужащими ВСУ. Они наткнулись на свалку детских вещей и остатков продуктов, сообщил телеканал «Звезда».

Гуманитарную помощь для населения Красного Лимана собирали несколько стран. Среди продуктов оказались крупы из Малайзии, а на мешках с одеждой были надписи на шведском и польском языках. Гуманитарные грузы так и не раздали мирным жителям, так как их присвоили украинские военные.

Гуманитарная помощь поступает на Украину и из России — с марта страна доставила почти 35 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов. Российские военные провели 1201 гуманитарную акцию, во время которых передали мирному населению 253,5 тонны грузов. Об этом ранее сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.