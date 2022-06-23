ВСУ присвоили предназначенную для мирных жителей гуманитарную помощь
Украинские военнослужащие присвоили присланную из Европы гуманитарную помощь. Она предназначалась для мирных жителей Красного Лимана.
Бойцы Народной милиции ДНР нашли гуманитарную помощь рядом с позициями, оставленными военнослужащими ВСУ. Они наткнулись на свалку детских вещей и остатков продуктов, сообщил телеканал «Звезда».
Гуманитарную помощь для населения Красного Лимана собирали несколько стран. Среди продуктов оказались крупы из Малайзии, а на мешках с одеждой были надписи на шведском и польском языках. Гуманитарные грузы так и не раздали мирным жителям, так как их присвоили украинские военные.
Гуманитарная помощь поступает на Украину и из России — с марта страна доставила почти 35 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов. Российские военные провели 1201 гуманитарную акцию, во время которых передали мирному населению 253,5 тонны грузов. Об этом ранее сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.