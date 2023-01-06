Спецоперация 06 января 2023, 12:13 ВСУ приступили к переброске резервов от Сватова к Кременной Командир отряда «Троя» с позывным Алабай сообщил о переходе ВСУ от Сватова к Кременной Министерство обороны Украины

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Командование ВСУ отдало приказ о переброске сил от города Сватова к Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на поступившую информацию сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

Он подчеркнул, что речь идет о переводе всех войск противника, включая боевиков, которые оставались в резерве.

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«Вероятно, украинский Генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная — Сватово бесполезно, и было принято решение сконцентрироваться на Кременной», — написал офицер.

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В минувший четверг, 5 января, бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил о прекращении обстрела Кременной со стороны ВСУ после удара российских войск.

Он отметил, что военные подавили огневые точки украинских боевиков ответным огнем, а остатки группировки противника разогнал удар военной авиации. Несмотря на то, что на Кременском направлении остается крупная группировка ВСУ, в самом городе стало тихо. По мнению Мирошника, последний обстрел ВСУ мог быть подготовкой для прорыва, но российские Вооруженные силы этого не допустили.