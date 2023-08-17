Спецоперация 17 августа 2023, 12:26 ВСУ пришлось срочно сменить позиции из-за охоты российских военных на западные ракеты FT: ВСУ из-за ударов армии России срочно передислоцировали вооружения и авиацию РИА «Новости»

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Российские войска сконцентрировались на ударах по военным объектам на территории Украины, с которых могли запустить дальнобойные западные ракеты. Из-за этого украинским подразделениям пришлось спешно сменить позиции и перевезти вооружения, сообщило издание The Financial Times.

Знакомые с ситуацией источники заявили журналистам, что целью ударов Вооруженных сил России по западу Украины стали взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков. Их использовали для запуска дальнобойных ракет, в том числе британских Storm Shadow и французских Scalp.

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«Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — заявили собеседники издания.

Бомбардировщикам пришлось постоянно летать между разными аэродромами, в том числе коммерческими, а военным — переправлять ракеты в другие хранилища.

Ночью 16 августа взрывы прогремели в Николаеве, Измаиле и Рени, за день до этого — во Львове, Хмельницком и Днепропетровской области.