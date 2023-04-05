Спецоперация 05 апреля 2023, 02:50 ВСУ применили в Артемовске «Змея Горыныча» и промахнулись «РВ»: мощный взрыв прогремел в Артемовске после применения ВСУ «Змея Горыныча» РИА «Новости»

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В Артемовске ВСУ применили установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» («Метеорит»), момент прилета и взрыв попали на камеру квадрокоптера. Видео показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах с квадрокоптера видно траекторию полета снаряда и момент мощного взрыва. Противник применил «Змея Горыныча» в уличных боях. Как уточнили авторы публикации, удар пришелся в пустоту, так как бойцы ВСУ подорвали пустырь.

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Установка разминирования УР-77 способна преодолевать противотанковые минные поля, ширина прохода составляет около шести метров.

Символом второго Мариуполя для украинских властей можно назвать поднятие российского флага над Артемовском. Артемовск станет переломным моментом для киевского режима, российские войска уже почти захлопнули котел, дальше пойдут на другие города.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».