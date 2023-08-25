Спецоперация 25 августа 2023, 07:34 ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении Военный врач: ВСУ использовали фосфор на Запорожском направлении Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Украинские войска применили фосфор на Запорожском направлении. Об этом журналистам рассказал начальник хирургического отделения отдельного медбатальона 58-й армии ВС России.

«Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток», — процитировало военного врача РИА «Новости».

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По его словам, анестезиологи вовремя идентифицировали поражение и приняли необходимые меры. Пострадавших эвакуировали, специалисты провели санитарную обработку.

Начальник хирургического отделения отметил также, что, как правило, если в СМИ проходит информация о намерении стран Североатлантического альянса направить на Украину то или иное новое оружие, то оно часто начинает применяться на линии боевого соприкосновения практически в тот же день.

Кроме зажигательных боеприпасов, белый фосфор используется для создания дымовых завес, поскольку выделяет много дыма при горении. Притом температура его горения достигает +2,5 тысячи градусов, он может прилипать к коже, одежде, горящую субстанцию нелегко потушить.