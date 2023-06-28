Спецоперация 28 июня 2023, 00:38 ВСУ приготовили новое наступление, чтобы отчитаться перед Западом — военкоры «РВ»: ВСУ готовят очередное наступление к саммиту НАТО РИА «Новости»

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Украинские националисты собираются направить силы в новую попытку наступления, которая относится к саммиту НАТО. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В сообщении сказано, что ВСУ нужно экстренно продемонстрировать какие-нибудь существенные результаты на фронте, чтобы киевский режим мог отчитаться перед западными союзниками. За последний месяц у военных Украины нет никаких достижений.

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«Враг начал подтягивать резервы — части, не принимавшие участие в подготовительных операциях, которые должны быть брошены на несколько направлений удара», — сказано в сообщении.

Авторы канала отметили, что украинские подразделения перебрасывают военную технику, сосредотачивая ее ближе к фронту. Вероятно, новым назначением для ударов ВСУ станет Ореховское направление Запорожского фронта, там противник временами активизируется.

Также украинские националисты могут ударить на Херсонском направлении, где предпринимают попытки сформировать плацдарм у Алешкинского моста. Еще одной территорией для атак ВСУ может стать Времевский выступ, «острие которого враг уже срезал и ситуация там все более угрожающая».

Ранее стало известно, что украинскому контрнаступлению мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода. По мнению экспертов, ни западное оружие, ни обучение ВСУ не помогут киевскому режиму повысить уровень сражений.