Важное 15 апреля 2023, 14:17 ВСУ при отступлении из Артемовска стали специально разрушать здания Минобороны: при уходе из Артемовска ВСУ начали разрушать здания, чтобы замедлить ВС России РИА «Новости»

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В Артемовске украинские боевики попытались замедлить продвижение российских войск. Для этого ВСУ стали разрушать объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщили в Минобороны.

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома», — подчеркнул на брифинге представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

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Действия противника он объяснил стремлением замедлить продвижение российских войск в городе.

Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль два квартала на окраинах Артемовска с севера и юга. С флангов поддержку им оказывают подразделения ВДВ — десантники сковывают ВСУ.

Общие потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 315 человек. На Краснолиманском ВС России уничтожили более 60 противников, на Херсонском — до 15 военных, на Южно-Донецком и Запорожском — до 30, на Купянском — до 40.