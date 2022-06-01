ВСУ превратились в террористов

Вооруженные силы Украины окончательно превратились в террористов, они в отчаянии обстреливают мирное население Донбасса, применяя американское вооружение. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал это актом устрашения.

Далее — прямая речь.

Насколько я знаю, стреляют из американских гаубиц. Есть такая информация. Значит, что-то поступает, может быть в обход американцев. Это тонкие дела поставок вооружения, на черном рынке достаточно много всего подобного есть.

Акт устрашения или отчаяния

Это сейчас идет акт устрашения. Украинские войска окончательно превратились в террористов

Понимая, что их зажимают, ведь обстреливают самые боеспособные части, которые держатся в районе Северодонецка, Авдеевки, и их сейчас зажимают в кольцо. И они уже от отчаяния, и понимая, что им пощады не будет. Хотя мы заявляем, что, ребята, дескать, сдавайтесь, и лучше плен, чем смерть. Но они усиливают поражение именно гражданских объектов. Военные объекты им сложнее поразить, им проще бить по мирному населению.

Источник фото: РИА «Новости»

И раньше мы уже сталкивались с тем, что мирное население ВСУ брали как живой щит. Они уже действуют как реально военные преступники. Мы это знаем, многие это понимают. Запад пока этого не признает, поддерживает Украину. Но это вопрос времени.

Все эти удары, что сейчас происходят, они лишний раз навевают на мысли наших военных, что в плен брать не нужно. Конечно, в плен брать будут, но стараться как можно меньше. На мой взгляд, если бы я присутствовал на поле боя, я бы старался меньше брать в плен, понимая, сколько они принесли бед. Сколько они в агонии уничтожают мирного населения, усиливая обстрелы домов, детских садов, школ. Это агония. Остались последние дни до окончательных котлов и уничтожения вот этих войск ВСУ.

Центры принятия решений — где они

Такой прямой намек, я бы сказал. То есть, если бы поступили системы залпового огня, современнейшие, которые обладают поражением от 70 до 500 километров, это очевидно, был бы нанесен удар, возможно, даже по нашим стратегическим объектам на юге России.

Дошло бы до массового поражения гражданского населения. И, конечно, ответный удар был бы неминуем

И центры принятия решений — ну то, что Киев, это понятно. Но это намек на то, что можно ударить и по конкретным странам, где принимаются подобные решения. Естественно, Дмитрий Медведев не мог сказать, что удар будет нанесен по Вашингтону, но есть и поближе. Скажем, Варшава, или другие столицы Европы, где очень уверенно чувствуют себя антироссийские силы.

Источник фото: РИА «Новости»

Мне сложно говорить об этом конкретно, но намек не двусмыслен. Если Россия будет ощущать массовые удары, нанесенные при поддержке западной техники, точнее, американской, то ответ будет не менее, а то и более страшным. Я думаю, более страшным для тех, кто помогает Украине.