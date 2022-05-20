ВСУ превратили школу-интернат под Херсоном в военную базу

Украинские националисты и ВСУ расположили свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области. В заведении располагалась база военной подготовки с несколькими корпусами, сообщило РИА «Новости».

Местные жители сообщили, что украинские националисты взяли интернат под свой контроль еще до начала спецоперации. Они готовили там боевиков к «диверсионной деятельности и партизанским действиям в лесной полосе». Потом там расположились «обычные военные».

«Отступая, они оборудовали здесь огневые позиции, разломали классы и обустроили воинскую часть», — рассказал житель Старой Збурьевки.

Судя по опубликованному видео, на спортплощадке бывшего интерната обнаружены сгоревшие бронемашины и грузовики. В спортзале разбросаны противогазы, ящики для боеприпасов. в коридоре — хвостовики от неиспользованных снарядов. Также в здании оборудованы котельная и блиндаж для хранения продуктов.

Об учебной деятельности напоминают перевернутые парты и книги в полусгоревшей библиотеке. На полу школьные документы соседствуют с накладными о списании украинского оружия и другими документами ВСУ.