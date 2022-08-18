ВСУ превратили общежитие университета Харькова в склад боеприпасов

ВСУ заняли общежитие университета в Харькове. Там они оборудовали склад боеприпасов, а вблизи здания разместили бронетехнику. Кроме того, украинские военные оборудовали опорные пункты в помещениях музыкального училища и дворца культуры в Торецке (ДНР).

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Харькове в общежитии университета (улица Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники», — сказал он.

Также Мизинцев добавил, что в Торецке подразделения ВСУ разместили опорные пункты и склады боеприпасов в помещениях музыкального училища и дворца культуры, которые находятся на улице Дружбы. На прилегающей территории украинские военные оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, «из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

«При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита», — добавил генерал-полковник.

Российские военные и спасатели продолжают разминирование территории республик Донбасса. В ходе работ ими уже проверено свыше 18,4 тысячи гектаров, отметил Мизинцев. В общей сложности проверены порядка тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 160 километров дорог. Обнаружены и обезврежены свыше 554 тысяч взрывоопасных предметов.