Спецоперация 20 февраля 2023, 08:30 ВСУ предрекли трудности в доставке западной техники до линии фронта Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ не смогут довезти западные танки до фронта Сайт президента Украины

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Украинской армии не удастся довезти западные танки до линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом ТАСС заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Танки габаритные и тяжелые, не везде пройдут, своим ходом точно не доедут до линии боевого соприкосновения, то есть его будет везти танковоз. На Украине их в нужном количестве нет», — заявил он.

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По его мнению, если даже ВСУ и начнут перевозить танки Leopard, то их будут отслеживать и уничтожать еще на подходе. Более того, Гагин считает, что украинским военным не удастся эвакуировать технику, и им придется просто-напросто оставить танки.

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«Не сомневаюсь в том, что это оружие при поставке именно на ЛБС вызовет некоторые трудности. Но, во-первых, оно должно туда доехать, это оружие, а, во-вторых, целей, которые нельзя поразить, нет. Как показала практика, горит все одинаково», — заключил он.

Тем временем глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обещанные Киеву колесные танки AMX-10RC будут доставлены на Украину в конце следующей недели. При этом он не уточнил, сколько техники получат ВСУ.