06 августа 2023, 09:17
ВСУ предрекли столкновение с контратакой российской армии
FP: в случае прорыва линии обороны России ВСУ столкнутся с контратакой
Украине будет тяжело добиться успеха на поле боя, потому что даже в случае прорыва первой линии обороны она столкнется с мощной контратакой российских сил. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал бывший аналитик Пентагона Барри Позен.
По его мнению, уверенность Запада в успехе Украины на поле боя основана на предположении, что у России нет скрытых резервов, однако на самом деле это маловероятно.
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«Наступление Украины не имеет никакого смысла, так как она столкнется с чудовищными контратаками даже в случае глубокого проникновения за первую линию российской обороны», — отметил бывший аналитик.
Позен не исключил, что к этому моменту ВСУ уже утратят боевой потенциал, лишившись ракет, беспилотников и собственной артиллерии.
«В случае сохранения темпов контрнаступления ВСУ встретятся со способными контратаковать оперативными резервами России. Ее авиация продолжит бить по объектам материально-технического обеспечения украинских войск, что замедлит продвижение ВСУ еще больше», — добавил он.
Ранее американские СМИ сообщили, что безрезультативное контрнаступление ВСУ серьезно разочаровало США.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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