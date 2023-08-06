Спецоперация 06 августа 2023, 09:17 ВСУ предрекли столкновение с контратакой российской армии FP: в случае прорыва линии обороны России ВСУ столкнутся с контратакой РИА «Новости»

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Украине будет тяжело добиться успеха на поле боя, потому что даже в случае прорыва первой линии обороны она столкнется с мощной контратакой российских сил. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал бывший аналитик Пентагона Барри Позен.

По его мнению, уверенность Запада в успехе Украины на поле боя основана на предположении, что у России нет скрытых резервов, однако на самом деле это маловероятно.

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«Наступление Украины не имеет никакого смысла, так как она столкнется с чудовищными контратаками даже в случае глубокого проникновения за первую линию российской обороны», — отметил бывший аналитик.

Позен не исключил, что к этому моменту ВСУ уже утратят боевой потенциал, лишившись ракет, беспилотников и собственной артиллерии.

«В случае сохранения темпов контрнаступления ВСУ встретятся со способными контратаковать оперативными резервами России. Ее авиация продолжит бить по объектам материально-технического обеспечения украинских войск, что замедлит продвижение ВСУ еще больше», — добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что безрезультативное контрнаступление ВСУ серьезно разочаровало США.