Спецоперация 01 апреля 2023, 20:03 ВСУ предрекли слом обороны после заявления Шойгу о боеприпасах Военкор Сладков: увеличение расхода боеприпасов позволит сломить оборону ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Увеличение расхода боеприпасов, которое сравнимо с первыми месяцами спецоперации, позволит российским военным быстрее сломить оборону ВСУ. Об этом военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдем до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, <…> мы будем ломать любую оборону противника», — подчеркнул он.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд Вооруженных сил России выросло в несколько раз. Он напомнил, что обеспечение группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле военного ведомства.

По данным Минобороны, группировка войск «Центр» ликвидировала за минувшие сутки до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Также российские военные уничтожили на этом участке спецоперации две боевые бронированные машины, три автомобиля и одну гаубицу Д-30, принадлежащие противнику.