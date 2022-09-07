ВСУ предрекли провал при наступлении в Харьковской области | 360°

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ВСУ предрекли провал при наступлении в Харьковской области

Военкор Поддубный: ВСУ не смогут закрепить успех в Харьковской области

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Украинские власти смогли сосредоточить дополнительные силы и средства на северном участке линии боестолкновений, написал в своем Telegram-канале журналист Евгений Поддубный. По его мнению, ВСУ могут добиться локального успеха при наступлении в Харьковской области, но закрепить его они не смогут.

Корреспондент предположил, что украинские военные начнут поражать наиболее неукрепленные позиции союзных сил. По словам Поддубного, ВСУ могут «попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи», но для глубокого продвижения у них не хватит сил и средств.

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«Локальный успех в ходе действий формирований режима возможен, но закрепить этот успех ВСУ не смогут. Не хватает противнику для этого авиации, резервов и качества управления войсками», — отметил журналист.

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Профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров назвал украинское контрнаступление «блефом». Эксперт предположил, что через пару месяцев стороны вернутся к решению вопросов за столом переговоров.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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