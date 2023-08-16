Спецоперация 16 августа 2023, 20:45 ВСУ предрекли потерю контроля под Харьковом и Авдеевкой Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ терпят поражение под Харьковом и Авдеевкой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины теряют позиции в Харьковской области и под Авдеевкой. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube-канале.

По его словам, попытка украинского командования продвигаться вперед не увенчались успехом. Контрнаступление ВСУ лишь привело к тому, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску.

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«Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — подчеркнул Соскин.

Почти за три месяца активных боевых действий руководство киевского режима не достигло осязаемых результатов. Власти страны, как отметил экс-советник Кучмы, только загнали свою армию в тупик и растеряли значительную часть западного вооружения. Даже патронов и стрелкового оружия им уже не хватает, заключил Соскин.

Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский признал, что ситуация на Купянском направлении для ВСУ ухудшилась, сообщили «Известия». Он выразил опасение, что российские силы возьмут под контроль сам Купянск.