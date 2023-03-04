Спецоперация 04 марта 2023, 20:43 ВСУ предрекли окончательную потерю Артемовска Украинский аналитик Черник: ВСУ могут отступить из Артемовска РИА «Новости»

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В случае разрушения Артемовска до фундамента военно-политическое руководство Украины примет решение «оперативного ухода». Слова украинского военного аналитика Петра Черника привел ресурс Military Media Center в своем Telegram-канале.

По словам Черника, если Артемовск будет разрушен и власти Украины решатся «предпринять оперативный уход», то ВСУ удастся избежать трагедии. Аналитик добавил, что город сейчас находится «в тяжелом положении», на сегодняшний день «это эпицентр войны».

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что российские военные на сегодняшний день фактически окружили Артемовск.

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Он отметил: если раньше «музыканты» вели бой с профессиональной украинской армией, то сейчас в этих рядах все больше стариков и детей. Пригожин попросил президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинцам выехать из города.

Украина намерена вывести часть своих военных из Артемовска. Это решение коснется регулярных войск, также заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.