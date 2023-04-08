Спецоперация 08 апреля 2023, 00:07 ВСУ предрекли колоссальные потери при контрнаступлении Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в ходе контрнаступления Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. Такое мнение выразил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что киевский режим действительно готовится к контрнаступлению. Они это неоднократно анонсировали. Для этого уже сформированы подразделения, в которые включат прошедшие подготовку в Европе солдат, констатировал Гагин.

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Противник силен и решителен, но российская армия готова к любой ситуации. Для контратаки ВСУ придется выйти из зоны защиты своих систем противовоздушной обороны. Тогда для отечественной авиации настанет звездный час, отметил советник врио главы ДНР.

«Противник понесет в первые же часы <…> колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта», — высказался Гагин.

Он добавил, что подготовленные к контрнаступлению украинские подразделения сейчас в основном находятся в тылу — на западной Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшие недели. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат действия украинской армии.