Спецоперация 13 августа 2023, 04:26 ВСУ предприняли три попытки захвата рубежа Работино-Вербовое — Рогов Рогов: ВСУ предприняли три попытки атаковать ВС РФ восточнее Работино РИА «Новости»

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Вечером в субботу боевики ВСУ активизировались на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он предположил, что перед противником поставили задачу захватить рубеж Работино-Вербовое.

Украинские подразделения предприняли уже три попытки штурмовать российские позиции. Солдаты ВСУ используют посадки как прикрытие. В первой волне атаки украинские боевики потеряли три из семи единиц бронетехники и отступили.

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«При этом вражеская пехота при поддержке артиллерии и танков, работающих с закрытых огневых позиций, начала наступательные действия с целью достигнуть окопов первой линии обороны», — сообщил Рогов.

Противник пытается захватить рубеж Работино-Вербовое и выйти на оперативный степной простор, чтобы в дальнейшем провести операцию по уничтожению сухопутного коридора в Крым, заявил председатель движения.

С российской стороны постоянно работают минометы и РСЗО, в нужный момент подключается авиация. Идут тяжелые бои высокой интенсивности, отметил Рогов.