Спецоперация 21 июля 2023, 02:13 ВСУ предприняли провальную попытку контратаки на Купянск — военкоры «РВ»: ВС России пресекли попытку ВСУ контратаковать на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции, контратаковав наступающие подразделения ВС России. об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ответным огнем российских бойцов подразделения ВСУ были разбиты и отброшены назад.

Российские подразделения группировки войск «Запад», как отметили авторы канала, продолжают успешные наступательные действия на Купянском направлении. За несколько дней они продвинулись более чем на три километра.

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Украинские военные попытались вернуть утраченные ранее позиции у населенного пункта Лиман Первый. Для этого противник контратаковал наступающие российские подразделения. В районе Лиман Первый и Синьковка ВСУ с применением танков и БМП шли в атаки четыре раза.

«Ответным огнем нашей пехоты, танков и артиллерии штурмовые подразделения ВСУ были разбиты и откатывались назад, бросая своих убитых и раненых. Около 10 боевиков взяты в плен», — сообщили военкоры.

Ранее бойцы ВС России начали закрепляться на отбитых у ВСУ позициях в Харьковской области, создав плацдарм для последующего наступления. Полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска за прошедшие несколько суток сумели продвинуться в глубину обороны противника.