Спецоперация 09 июля 2023, 22:52 ВСУ предприняли провальную попытку атаки ВС России под Угледаром «РВ»: ВСУ неудачно попытались атаковать позиции российских бойцов под Угледаром РИА «Новости»

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Украинское подразделение при поддержке бронетехники пошло на штурм позиций ВС России под Угледаром, но нарвалось на жесткий отпор. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«ВСУ пошли на штурм наших позиций под Угледаром и нарвались на горячий прием», — сообщили военкоры.

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Провальную попытку атаковать российские позиции предприняли украинские военные из 72-й бригады ВСУ. Бойцы ВС России встретили противника огнем. В результате украинская сторона понесла потери.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых около 10 единиц тяжелой военной техники ВСУ подорвались на минах и стали целью российской артиллерии. Наблюдение за обстановкой вел дрон. Бронегруппа украинских националистов выдвинулась к российским позициям по грунтовой дороге. В какой-то момент боевики наехали на мины и потеряли две единицы техники. Затем по квадрату начала работать отечественная артиллерия.

В попытке уйти от огня один из экипажей ВСУ на бронеавтомобиле решил проехать через поле, где подорвался на мине.