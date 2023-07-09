09 июля 2023, 22:52
ВСУ предприняли провальную попытку атаки ВС России под Угледаром
«РВ»: ВСУ неудачно попытались атаковать позиции российских бойцов под Угледаром
Украинское подразделение при поддержке бронетехники пошло на штурм позиций ВС России под Угледаром, но нарвалось на жесткий отпор. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
«ВСУ пошли на штурм наших позиций под Угледаром и нарвались на горячий прием», — сообщили военкоры.
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Провальную попытку атаковать российские позиции предприняли украинские военные из 72-й бригады ВСУ. Бойцы ВС России встретили противника огнем. В результате украинская сторона понесла потери.
Ранее Минобороны России показало кадры, на которых около 10 единиц тяжелой военной техники ВСУ подорвались на минах и стали целью российской артиллерии. Наблюдение за обстановкой вел дрон. Бронегруппа украинских националистов выдвинулась к российским позициям по грунтовой дороге. В какой-то момент боевики наехали на мины и потеряли две единицы техники. Затем по квадрату начала работать отечественная артиллерия.
В попытке уйти от огня один из экипажей ВСУ на бронеавтомобиле решил проехать через поле, где подорвался на мине.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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