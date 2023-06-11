Спецоперация 11 июня 2023, 21:55 ВСУ предприняли попытку вылазки в Запорожской области Командир подразделения «Шторм» сообщил о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что группа ВСУ предприняла попытку вылазки в Запорожской области. Это произошло на южной окраине села Каменское, сообщил ТАСС.

«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами первой особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — привело агентство слова собеседника.

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Российский командир также отметил, что ВСУ несут потери как личного состав, так и техники на Запорожском направлении.

Ранее российские войска выбили ВСУ из села Нескучное в ДНР. на Запорожском направлении Населенный пункт переходил от одной стороны к другой несколько раз. Населенный пункт зачистили от присутствия украинских боевиков в ходе тяжелых боев.