Спецоперация 13 ноября 2022, 23:20 ВСУ предприняли попытку удара по Луганску Глава представительства ЛНР в РФ Мирошник: ПВО сработало с западной стороны Луганска РИА «Новости»

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Украинские военные предприняли попытку удара по пригородам Луганска. ПВО сработало с западной стороны города, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Уточняют, что ПВО работало с западной стороны Луганска. Была попытка ударов [ВСУ] по пригороду», — написал Мирошник.

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Жители города сообщали ранее, что вечером 13 ноября они слышали сильные взрывы.

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Также вечером 13 ноября стало известно, что российские военные ликвидировали около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться в районе Кинбурнской косы. Как уточнил представитель силовых структур, уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Военнослужащие ВС РФ также смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Украинские СМИ сообщили, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. В городе Запорожье, по их данным, слышали взрыв.

До этого сообщалось, что союзные войска в Запорожской области готовятся отражать наступление бойцов ВСУ, которых перебросили с Херсонского направления.