Спецоперация 10 июня 2023, 02:30 ВСУ предприняли новую попытку наступления в Запорожской области Рогов: ВС РФ отбивают новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные отражают очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

«Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал он.

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По его словам, перед выдвижением украинские войска произвели мощный обстрел из тяжелого вооружения. Сначала противник провел артподготовку, а затем начал перебрасывать бронетехнику и живую силу на линию боевого соприкосновения для нового штурма.

«Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино Ореховского района», — подчеркнул Рогов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления украинских войск 6 июня. Он заявил, что украинские боевики потеряли за три дня на разных направлениях более 3715 человек личного состава, а также 500 единиц боевой техники.