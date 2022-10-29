ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской области | 360°

29 октября 2022, 21:56
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: российские бойцы отбили попытку наступления ВСУ
ВСУ предприняли очередную попытку наступления в Херсонской области. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель главы региона Кирилл Стремоусов. Российские военные отбили попытку украинских военных.
Он отметил, что украинские военные предприняли попытку наступления в районе села Брускинское.
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«В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 18-ти укронацистов и 4 боевых бронированные машины и бандеропих-пах мобили», — написал Стремоусов.
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Ранее заместитель главы Херсонской области отмечал, что военные пресекают все попытки украинских бойцов прорваться на территорию региона. Сейчас российские войска продолжают держать оборону и контролировать ситуацию. На севере Херсонской области и Николаевском направлении не прекращаются артиллерийские дуэли.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что бойцы Народной милиции ДНР вместе с союзными силами продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения, улучшив свои позиции.
Специальная военная операция РФ на Украине
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