Военные Народной милиции ЛНР и российские военнослужащие не дали ВСУ вырваться из окружения на лисичанском направлении. О неудачной попытке прорыва рассказал командир одного из подразделений НМ народной республики с позывным Бритва.

По его словам, обстановка на лисичанском направлении остается напряженной, ВСУ периодически пытаются контратаковать. Накануне противник пытался совершить прорыв по правому флангу, добавил он в комментарии РИА «Новости».

«Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике. Командир подразделения добавил, что украинские военные пытаются занять потерянные позиции и укрепрайоны, но все такие попытки ни к чему не приводят.

Также украинская армия продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры народной республики. Так, в результате артиллерийской атаки в Рубежном загорелся элеваторный комплекс на 30 тысяч тонн зерна.