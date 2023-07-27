Спецоперация 27 июля 2023, 06:18 ВСУ предприняли 9 попыток прорвать линию обороны на Сватовском и Краснолиманском направлениях Группировка «Центр» отразила 9 атак и уничтожила 150 бойцов ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Украинские военные девять раз пытались прорвать оборону и вернуть под контроль занятые Вооруженными силами России рубежи на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Группировка «Центр» отбила нападения и ликвидировала свыше 150 бойцов противника, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки „Центр“ отразили девять попыток атаки противника», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины потеряли в боях более 150 военнослужащих и большое количество техники, а именно пять пикапов, четыре бронемашины, две боевые машины пехоты, три миномета и гаубицу Д-30.

На этих же направлениях, Сватовском и Краснолиманском, авиация поразила несколько объектов в районе населенных пунктов Торская, Новолюбовка, Терны и Красный Лиман. Экипажи Су-34 нанесли удары управляемым комплексом ракетно-бомбового вооружения по двум складам, пункту управления и командно-наблюдательного пункту. Системы ПВО сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Украинские войска 26 июля атаковали российские позиции в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Атаку отразили в том числе с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет», уничтожив образцы западной техники.