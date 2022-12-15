Спецоперация 15 декабря 2022, 21:21 ВСУ предостерегли от наступления на Мелитополь Член ГСА Рогов заявил, что попытки ВСУ начать наступление на Мелитополь остановят РИА «Новости»

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Попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление на Мелитополь пресекут. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что захват Мелитополя предоставил бы полный контроль над сухопутным коридором, а также возможность обстрела Крымского перешейка. Рогов в ответ на это сказал, что у российской стороны имеются все необходимые силы и средства, чтобы отбить атаки на Мелитополь.

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«Поэтому советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев», — высказался он.

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Сейчас боевики ВСУ скопили свои силы на Запорожском направлении, отметил Рогов. Заявления Залужного, по его мнению, нацелены на американскую аудиторию. Член ГСА предположил, что главком ВСУ метит на пост президента страны после Зеленского. Он готов вести бои «до последнего украинца», а его содержание обходится дешевле западным кураторам куда дешевле, чем глава страны, подчеркнул Рогов.

В Минобороны 15 декабря заявили, что российские войска заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщил RT.