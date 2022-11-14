Спецоперация 14 ноября 2022, 01:30 ВСУ повредили жилые дома и школу при обстреле Сабовки в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Сабовка в Луганской Народной Республике. В результате атаки повреждения получили некоторые жилые дома и школа. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, при обстреле населенного пункта повреждения получила местная школа, которая находится на окраине села. Также в ряде жилых домов побились стекла и пострадали фасады.

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Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ ударили по Сабовке из реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего украинские военные выпустили пять ракет. Информацию о возможных пострадавших пока уточняют.

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Войска Украины продолжают обстреливать не только территорию Донбасса. Под огонь 13 ноября попал поселок Краснооктябрьский в Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в населенном пункте зафиксировали семь прилетов.

Местные жители остались без света, так как снаряды попали и по объектам энергоснабжения. Аварийные службы уже приступили к восстановлению подачи электричества.