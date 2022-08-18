Украинские военные за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, запустив больше 50 снарядов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Снаряды украинских националистов повредили вспомогательные системы обеспечения станции и объекты жизнеобеспечения Энергодара», — сказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что Россия готова предоставить МАГАТЭ снимки, доказывающие, что вооружение ВС РФ на территории Запорожской АЭС не имел.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил США в замалчивании объективной информации вокруг Запорожской АЭС.