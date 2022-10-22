ВСУ повредили газовую ветку в Белгородской области во время обстрелов | 360°

22 октября 2022, 19:11
ВСУ повредили газовую ветку в Белгородской области во время обстрелов
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ повредили газовую ветку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждении газовой ветки в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что газоснабжения региона не нарушено.
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«Ждем выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», — написал губернатор.
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Восстановительные работы начнутся, когда топливо полностью прогорит, заключил Гладков.
Ранее правительство Белгородской области приняло решение вновь продлить действие высокого уровня террористической опасности в регионе. Он продлится до 6 ноября. Также в этот период запрещено использовать петарды, фейерверки и салюты.
Впервые высокий уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля. С тех пор он постоянно продлевался. Причина заключается в близости Белгородской области в границу с Украиной.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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