ВСУ повредили газовую ветку в Белгородской области во время обстрелов | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 19:11 ВСУ повредили газовую ветку в Белгородской области во время обстрелов Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ повредили газовую ветку Telegram-канал губернатор региона Вячеслав Гладков

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждении газовой ветки в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что газоснабжения региона не нарушено.

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«Ждем выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», — написал губернатор.

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Восстановительные работы начнутся, когда топливо полностью прогорит, заключил Гладков.

Ранее правительство Белгородской области приняло решение вновь продлить действие высокого уровня террористической опасности в регионе. Он продлится до 6 ноября. Также в этот период запрещено использовать петарды, фейерверки и салюты.

Впервые высокий уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля. С тех пор он постоянно продлевался. Причина заключается в близости Белгородской области в границу с Украиной.