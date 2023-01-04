Важное 04 января 2023, 13:03 ВСУ потерпели провал при попытке контратаковать на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ отбили контратаки украинских военных на Южно-Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные отбили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе Дорожнянки Донецкой Народной Республики, уточнили в ведомстве. Подразделения ВС РФ отразили все контратаки противника, отбросив украинских военных на исходные позиции.

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В Минобороны также обратили внимание на крупные потери ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка в ДНР, а также Червоное в Запорожской области.

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В результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки удалось уничтожить свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

В районах Часова Яра и Авдеевки в ДНР ВСУ лишились двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.