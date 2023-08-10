Спецоперация 10 августа 2023, 10:20 ВСУ потерпели поражение в Урожайном и отступили Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытались закрепиться в Урожайном, но отступили из-за ВС России Министерство обороны Украины

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Подразделения ВСУ смогли зайти в северную часть Урожайного в Донецкой Народной Республике, но после удара российской артиллерии потерпели поражение и отступили. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала Соловьев Live».

«В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного», — сказал он.

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По его словам, ВСУ использовали сводные штурмовые подразделения. Туда входят три или четыре бригады украинских бойцов. Они использовали бронетехнику. Как только Вооруженные силы Украины закрепились в северной части Урожайного, ВС России нанесли по ним артиллерийские удары, также российские силы задействовали авиацию.

«Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — резюмировал Пушилин.

Ранее Вооруженные силы РФ смогли пресечь деятельность украинской диверсионного-разведывательной группы в районе Урожайного. Об этом сообщило Минобороны России.