Спецоперация 17 июля 2023, 14:17 ВСУ потерпели неудачу при двух попытках атаковать на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны.

Огневое поражение противнику нанесли также в районах населенных пунктов Червонопоповка (ЛНР), Терны, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

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Кроме того, в ходе успешных действий подразделений ВС РФ удалось пресечь действия двух украинских ДРГ в районах населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

В общей сложности за последние 24 часа украинские военные потеряли на Краснолиманском направлении до 60 бойцов, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу «Д-30», а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, подчеркнули в ведомстве.

Лишились ВСУ и склада топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман». Этот объект уничтожили в районе Краматорск.