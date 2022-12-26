Спецоперация 26 декабря 2022, 11:39 ВСУ потерпели колоссальные потери в Артемовске — НМ ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Украинская армия понесла огромные потери в Артемовске (Донецкая Народная Республика). Она теряет до одного батальона в сутки. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что для ВСУ в целом ситуация складывается плохо на линии боевого соприкосновения.

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«Катастрофические потери несут они на разных участках местности. Это прежде всего, действительно, населенный пункт Артемовск», — заявил Марочко.

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Бойцы украинской армии теряют до одного батальона в день на Артемовском направлении, похоже складывается ситуация на Сватовском и Соледарском направлениях. По его словам, российские военные уничтожают противника и его технику.

Марочко ранее сказал, что Вооруженные силы Украины доставляют на машинах с логотипами международной гуманитарной миссии боеприпасы, оружие и средства разведки и связи в Артемовск.