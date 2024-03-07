Спецоперация 07 марта 2024, 16:09 ВСУ потерли до 390 военных на Авдеевском направлении МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении Официальный сайт президента Украины

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Группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, войска отразили четыре атаки украинских штурмовиков возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка.

«А также семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой Народной Республики», — передали в ведомстве.

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Бойцы российской армии также нанесли огневое поражение противнику возле Майорска, Новгородского и Орловки. Вооруженные силы Украины потеряли до 390 военнослужащих, установку «Гвоздика» несколько бронированных машин. ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами.

Ранее в министерстве сообщили, что российские военные поразили склад топлива для военной техники и пункт управления бригады, живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах. Добиться такого результата удалось при помощи авиации, ракетных войск и артиллерии.