Спецоперация 22 февраля 2024, 14:59 ВСУ потеряли за сутки почти 800 бойцов в зоне спецоперации Минобороны сообщило о потере до 790 бойцов ВСУ в зоне спецоперации за сутки Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

В зоне проведения специальной военной операции за сутки украинская армия потеряла почти 800 бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Самые серьезные потери ВСУ зафиксировали на Донецком направлении при освобождении российскими войсками населенного пункта Победа.

Реклама

«Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и „Богдана“, гаубица Д-20, а также САУ „Гвоздика“», — уточнили в оборонном ведомстве.

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 155 бойцов. Там же армия противника лишилась танка, двух бронетранспортеров, боевой машины ЗРК «Стрела-10», станции радиоэлектронной борьбы, гаубицы МСТА-Б, пушки М-46 и трех автомобилей.

На Авдеевском направлении потери противника составили до 145 человек. На Херсонском — до 50 бойцов. Еще 30 боевиков ВСУ лишились под Купянском.