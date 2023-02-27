Спецоперация 27 февраля 2023, 15:03 ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении около 140 солдат и две гаубицы Минобороны: ВСУ потеряли за сутки около 140 боевиков на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Центр» в течение суток поразила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении. Всего противник потерял около 140 военных и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск „Центр“ <…> поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что российские военные нанесли удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и огнеметами. Подразделения противника уничтожили в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское в Донецкой Народной Республике, Червонопоповка и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

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Всего потери ВСУ за сутки составили около 140 украинских солдат убитыми и ранеными. Кроме того, разбиты три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

В пятницу, 24 февраля, ВС России уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ около Авдеевки.