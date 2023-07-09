Спецоперация 09 июля 2023, 14:37 ВСУ потеряли за сутки до 470 человек личного состава в ходе неудачных атак в зоне СВО Минобороны сообщило об отраженных атаках ВСУ на трех направлениях РИА «Новости»

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Украинские военные за минувшие сутки предприняли новые попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Все атаки противника успешно отбили российские войска. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Донецком направлении украинские войска продвигались к селам Белогоровка и Первомайское, а также поселкам Опытное и Северное Донецкой Народной Республики. Противника встретили удары авиации и артиллерии подразделений Южной группировки российских войск.

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Кроме того военные нанесли удары по скоплениям живой силы, техники ВСУ, расположившихся в районе городов Константиновка, Авдеевка и Красногоровка, а также сел Донецкой Народной Республики.

«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица „Мста-Б“, а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin», — рассказал Конашенков.

Действующая на Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка российских сил «Восток» отразила атаки украинских войск около сел Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Около этих же населенных пунктов, а также села Приютного Запорожской области, села Макаровка и поселка Никольское Донецкой Народной Республики российские войска поразили живую силу и технику 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.

На этом участке проведения специальной военной операции ВСУ потеряли более 210 человек личного состава, а также вступивших в ряды украинских войск иностранных наемников.

Среди потерь военной техники четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» остановила продвижение 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник перешел в атаку около села Торского Донецкой Народной Республики, а также сел Нововодяного и Невского Луганской Народной Республики.

Также группировка войск «Центр» поразила скопления живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины, которые находились около сел Ямполовка, Торское, Старый Караван и Григоровка, а также села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.