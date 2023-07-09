09 июля 2023, 14:37
ВСУ потеряли за сутки до 470 человек личного состава в ходе неудачных атак в зоне СВО
Минобороны сообщило об отраженных атаках ВСУ на трех направлениях
Украинские военные за минувшие сутки предприняли новые попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Все атаки противника успешно отбили российские войска. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На Донецком направлении украинские войска продвигались к селам Белогоровка и Первомайское, а также поселкам Опытное и Северное Донецкой Народной Республики. Противника встретили удары авиации и артиллерии подразделений Южной группировки российских войск.
Реклама
Кроме того военные нанесли удары по скоплениям живой силы, техники ВСУ, расположившихся в районе городов Константиновка, Авдеевка и Красногоровка, а также сел Донецкой Народной Республики.
«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица „Мста-Б“, а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin», — рассказал Конашенков.
Действующая на Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка российских сил «Восток» отразила атаки украинских войск около сел Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
Около этих же населенных пунктов, а также села Приютного Запорожской области, села Макаровка и поселка Никольское Донецкой Народной Республики российские войска поразили живую силу и технику 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.
На этом участке проведения специальной военной операции ВСУ потеряли более 210 человек личного состава, а также вступивших в ряды украинских войск иностранных наемников.
Среди потерь военной техники четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» остановила продвижение 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник перешел в атаку около села Торского Донецкой Народной Республики, а также сел Нововодяного и Невского Луганской Народной Республики.
Также группировка войск «Центр» поразила скопления живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины, которые находились около сел Ямполовка, Торское, Старый Караван и Григоровка, а также села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама