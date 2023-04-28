Спецоперация 28 апреля 2023, 15:08 ВСУ потеряли за сутки до 40 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 40 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия уничтожила на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 40 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.

«За сутки <…> уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: „Мста-Б“ и Д-30», — уточнили в ведомстве.

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Удары наносили авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Восток».

Подразделения ВСУ разбили в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Новополь в ДНР и Чаривное в Запорожье.

Днем ранее российские войска остановили четыре группы диверсантов на Купянском направлении. Противника засекли в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области.

ВСУ потеряли до 110 солдат на Купянском направлении. К атаке оперативно-тактической и армейской авиации подключили артиллерию Западной группировки войск. Противник лишился не только живой силы, но и техники: двух бронемашин, трех автомобилей и РСЗО «Град».