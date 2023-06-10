Спецоперация 10 июня 2023, 15:17 ВСУ потеряли за сутки более 200 бойцов в районе Артемовска Минобороны: ВС России отбили пять атак ВСУ в районе Артемовска за сутки РИА «Новости»

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Южная группировка ВС России уничтожила за сутки в ходе спецоперации до 230 бойцов ВСУ в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские военные за последние 24 часа успешно отразили пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка в ДНР.

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«Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — подчеркнул представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе боев на этом направлении противник потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Успехи показали и средства противовоздушной обороны. В районе населенного пункта Платоновка (ДНР) силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29.

Также российские военные перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, ВСУ лишились еще восьми беспилотных летательных аппаратов.