Важное 02 мая 2023, 15:50 ВСУ потеряли за сутки 290 военных и наемников на Донецком направлении Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 290 военных и наемников на Донецком направлении Официальный сайт президента Украины

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Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие 24 часа достигли 290 военных и наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников», — сказал он.

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Противник лишился там шести автомобилей, одного танка, четырех боевых бронированных машин, гаубицы Д-20. ВСУ понесли потери и на Купянском направлении. Российские силы ликвидировали там до 60 украинских бойцов.

Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20. По словам Конашенкова, ликвидирован склад боеприпасов 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Также российские военнослужащие ударили по подразделениям ВСУ в Часовом Яре, Григоровке, Богдановке в ДНР.