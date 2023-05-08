Спецоперация 08 мая 2023, 15:07 ВСУ потеряли за сутки 155 человек на четырех направлениях в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении 155 украинских боевиков за сутки на 4 направлениях РИА «Новости»

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Общие потери личного состава украинских войск за минувшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили 155 человек. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он напомнил, что на Купянском направлении действует Западная группировка российских войск. За минувшие сутки они нанесли удары по подразделениям ВСУ около поселка Новоселовское и села Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также села Синьковка Харьковской области.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что также российские бойцы нейтрализовали две группы украинских диверсантов, действовавших в Харьковской области.

Удары по позициям противника на Краснолиманском направлении нанесли авиация и артиллерия группировки войск «Центр». За сутки на этом участке проведения специальной военной операции украинские войска потеряли более 70 человек, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также две гаубицы Д-20.

Группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около Угледара, поселка Шевченко и села Времевка Донецкой Народной Республики, а также сел Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.