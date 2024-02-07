Спецоперация 07 февраля 2024, 09:43 ВСУ потеряли взвод на Краснолиманском направлении по вине командования Марочко: ВСУ лишились целого взвода на Краснолиманском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска лишились целого взвода на Краснолиманском направлении из-за необдуманных действий командования. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он уточнил, что армия противника понесла потери в районе Белогоровки, возле мелового карьера. Чтобы восстановить боеспособность подразделения, командование ночью направило туда пополнение — около 30 военнослужащих. Огневого прикрытия у них не было. Российские разведгруппы обнаружили боевиков с помощью средств ночного наблюдения и нанесли артиллерийский удар.

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Эвакуацию из этого района не проводили. Это говорит о том, что все раненые скончались от полученных травм, подытожил Марочко.

Ранее он также сообщил, что ВСУ нарастили количество хорошо оборудованных ложных позиций на Купянском направлении. Военнослужащие постоянно имитируют там деятельность и ведут неприцельный огонь из кочующих огневых средств.