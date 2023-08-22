Спецоперация 22 августа 2023, 07:53 ВСУ потеряли в контратаках у Петропавловки и Новоселовского более 40 бойцов Группировка «Запад» отбила 6 атак и уничтожила более 40 бойцов ВСУ Министерство обороны Украины

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Украинские подразделения потеряли в контратаках под поселками Новоселовское и Петропавловка свыше 40 бойцов. Группировка войск «Запад» отразила шесть контратак, заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское», — сказал он.

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Артиллерия нанесла по противнику упреждающие удары и сорвала нападения. Украинская армия потеряла в этих боях более 40 человек. Еще 12 атак оперативно-тактическая и армейская авиация «Запада» устроила по тактическим резервам Вооруженных сил Украины и по территориальной обороне, одну — по тяжелой огнеметной системе.

Около населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр, сообщил Ярослав Якимкин, разнесли две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin, вблизи Крахмального и Табаевки — два минометных расчета.

Офицер украинского батальона заявил журналистам из Швейцарии, что зима осложнит ситуацию на поле боя. Он предупредил, что нужно успеть прорвать линию обороны до ее прихода, иначе потом не получится это сделать.