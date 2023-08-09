Спецоперация 09 августа 2023, 23:20 ВСУ потеряли треть западной техники и лучших военных Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ потеряли свыше 30% поставленной Западом техники РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили больше 30% западной техники, поставленной Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Вместе с этой техникой в ходе этих наступательных действий они (ВСУ — прим. ред.) потеряли кадры, которые были лучше всего подготовлены», — добавил военный.

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По словам Алаудинова, оставшаяся западная техника ВСУ повреждена и находится на восстановлении.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что украинское контрнаступление провалилось.

При этом по информации Минобороны, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 43 тысячи человек личного состава и более 4900 единиц украинской военной техники.