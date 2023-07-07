Важное 07 июля 2023, 14:37 ВСУ потеряли свыше 420 человек на Донецком направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили свыше 420 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боев на Донецком направлении за сутки уничтожили более 420 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Военнослужащие группировки „Юг“ за сутки отразили десять атаки ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Первомайское, Клещеевка, Ягодное, Северное и Майорск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Реклама

За сутки потери ВСУ составили более 420 человек живой силы, а также они лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы Д-20, четырех пикапов, семи боевых машин пехоты и трех танков.

Ранее Минобороны сообщило, что бойцы штурмового подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении разгромили украинский отряд, серьезно превосходивший их по численности. Руководство ведомство наградило военнослужащих государственными наградами прямо на передовой.