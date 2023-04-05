Важное 05 апреля 2023, 14:48 ВСУ потеряли свыше 410 военных на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 410 солдат противника на Донецком направлении Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинская армия за сутки потеряла свыше 410 военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар по противнику нанесли подразделения Южной группировки войск. Российские летчики и артиллеристы помимо живой силы противника ликвидировали также 10 единиц техники украинской армии.

Реклама

«Уничтожено два бронетранспортера, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — уточнил Конашенков.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группировкой «Отважные» опорного пункта ВСУ. Он был ликвидирован с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит».