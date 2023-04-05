05 апреля 2023, 14:48
ВСУ потеряли свыше 410 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 410 солдат противника на Донецком направлении
Украинская армия за сутки потеряла свыше 410 военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удар по противнику нанесли подразделения Южной группировки войск. Российские летчики и артиллеристы помимо живой силы противника ликвидировали также 10 единиц техники украинской армии.
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«Уничтожено два бронетранспортера, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — уточнил Конашенков.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группировкой «Отважные» опорного пункта ВСУ. Он был ликвидирован с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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