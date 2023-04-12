Спецоперация 12 апреля 2023, 14:25 ВСУ потеряли свыше 245 человек на Донецком направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили более 245 человек РИА «Новости»

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Украинские военные в ходе боев на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 245 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Потери противника составили свыше 245 военнослужащих, три пусковые установки РСЗО „Град“, две гаубицы Д-20, гаубицу „Мста-Б“, восемь автомобилей, три пикапа, две бронированные машины, бронетранспортер и танк», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что российская авиация в этом районе за последние 24 часа совершила восемь боевых вылетов, артиллерия и ракетные войска выполнили 52 огневые задачи.

Российские военные на Купянском направлении уничтожили более 30 человек живой силы ВСУ, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две машины и три танка.

Также Конашенков заявлял о пресечении деятельности пяти разведгрупп ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области.