Спецоперация 21 июня 2023, 08:33 ВСУ потеряли свои позиции при попытках наступления на Купянском направлении Экс-офицер Марочко сообщил о потере ВСУ позиций на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку наступления на Купянском участке фронта, но потерпели неудачу и потеряли контроль над ключевыми позициями. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, сейчас ВСУ испытывают трудности при выполнении задач на этом направлении.

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«Что касается наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — отметил Марочко.

Он добавил, что из анализа оперативно-тактической обстановки и распоряжений командования Вооруженных сил Украины можно сделать вывод о выполнении приказов украинскими бойцами лишь на четверть. Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке заявлял, что противник пытался создать плацдарм для наступления на Купянском направлении, но российские военные не дали ему этого сделать.